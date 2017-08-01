«ЛНР» приговорила к тюремным срокам еще двоих украинцев

Двое граждан Украины приговорены «военным судом» незаконной организации «ЛНР» к 12 и 14 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

Об этом пишет подконтрольный «ЛНР» сайт ЛИЦ.

Осужденный на 14 лет обвинялся в распространении негативной информации о жителях подконтрольных «ЛНР» районов и работе на разведку.

«28 июля 2017 года Военным судом ЛНР вынесен приговор в отношении гражданина Н. Гражданин Н., пользуясь социальными сетями и мессенджерами, распространял в сети Интернет негативную информацию о жителях ЛНР, унижающую честь и достоинства граждан, пытался разжечь ненависть и вражду по отношению к русской нации. Кроме того, он передавал представителям иностранной разведки данные, способные нанести вред нашему государству, с целью подорвать основы нашей национальной безопасности», – заявил представитель «прокуратуры ЛНР» Максим Козлов.