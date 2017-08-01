» » НАПК нашло у «Свободы» финансовых нарушений на 2,3 миллиона

НАПК нашло у «Свободы» финансовых нарушений на 2,3 миллиона

Сегодня, 15:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Дарницком районном суде Киева на основе протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции открыто административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии «ВО «Свобода».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках», - говорится в сообщении.

Благодаря решению Шевченковского районного суда Киева о раскрытии банковской тайны (раскрытия сведений в отношении банковского счета «ВО «Свобода») Нацагентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2330900 грн были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы Ярославом Пелешаком.

Также было установлено, что он получил через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходными ордерами.

Таким образом, Пелешак нарушил установленный Законом Украины «О политических партиях в Украине» порядок получения взноса в поддержку политической партии. В соответствии с порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о взносодателях. Соответствующее нарушение по статье 212-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства. Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2357000 гривен.

Первое судебное заседание не состоялось из-за отсутствия представителей «ВО «Свобода», которых суд должным образом не сообщил о рассмотрении дела. Сейчас рассмотрение дела перенесено на 4 сентября 2017.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:22

Аллеров рассказал об операции по освобождению Лисичанска

Сегодня, 17:59

В июле в Украине вырос спрос на новые легковые автомобили на 16%

Сегодня, 17:16

СБУ обнаружила у Гужвы секретные данные Минобороны

Сегодня, 16:25

В Луганске выступит Олег Газманов

Сегодня, 16:11

Украина передаст в Евросуд поминутные графики вторжения войск РФ

Сегодня, 15:49

«ЛНР» приговорила к тюремным срокам еще двоих украинцев

Сегодня, 15:29

НАПК нашло у «Свободы» финансовых нарушений на 2,3 миллиона

Сегодня, 13:53

Турчинов требует повысить зарплаты военным

Сегодня, 13:19

Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 12:59

В Старобельске снимают фильм по роману Жадана «Ворошиловград»

Сегодня, 12:56

В Северодонецке дети нашли пистолет около подъезда

Сегодня, 12:38

СМИ: «ДНР» может ввести смертную казнь за коррупцию

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

Под Херсоном БРДМ столкнулась с микроавтобусом: погиб мужчина

Сегодня, 17:56

Суд продлил арест пятерым экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Майдане

Сегодня, 17:19

Активиста, вывесившего над домом в Крыму флаг Украины, хотят посадить на 5 лет

Сегодня, 17:12

В Донецкой области полиция задержала двух боевиков

Сегодня, 16:59

В Киеве полиция разоблачила схему завладения недвижимостью на сумму более 118 млн гривен

Сегодня, 16:13

ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом

Сегодня, 15:30

Украинцев предупреждают о 37-градусной жаре

Сегодня, 14:41

Пограничники задержали иностранное судно за заходы в Крым

Сегодня, 13:54

Прокуратура завершила расследование в отношении командира батальона боевиков "Спарта"

Сегодня, 13:19

Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 13:04

На мэра Глухова составили протокол о коррупции

Сегодня, 12:37

В мэрии Запорожья проходят обыски

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 