НАПК нашло у «Свободы» финансовых нарушений на 2,3 миллиона

В Дарницком районном суде Киева на основе протокола Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции открыто административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии «ВО «Свобода».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках», - говорится в сообщении.

Благодаря решению Шевченковского районного суда Киева о раскрытии банковской тайны (раскрытия сведений в отношении банковского счета «ВО «Свобода») Нацагентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2330900 грн были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы Ярославом Пелешаком.

Также было установлено, что он получил через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходными ордерами.

Таким образом, Пелешак нарушил установленный Законом Украины «О политических партиях в Украине» порядок получения взноса в поддержку политической партии. В соответствии с порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о взносодателях. Соответствующее нарушение по статье 212-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства. Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2357000 гривен.

Первое судебное заседание не состоялось из-за отсутствия представителей «ВО «Свобода», которых суд должным образом не сообщил о рассмотрении дела. Сейчас рассмотрение дела перенесено на 4 сентября 2017.