Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017Сегодня, 13:19
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщает пресс-служба Главы государства.
По словам Порошенко, изменения в госбюджет обеспечат финансирование нескольких важных направлений в оборонном секторе Украины.
«Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования. И мы это делаем как из общего фонда бюджета, так и в первую очередь за счет спецфонда, конфиската, который поступил усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет (возврата средств, украденных бывшими высокопоставленными предыдущей власти, - ред.)», - сказал Глава государства во время подписания закона.
По словам Президента, значительная часть средств будет направлена на строительство завода по изготовлению боеприпасов. «На сегодняшний день мы должны строить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами украинские Вооруженные силы», - подчеркнул он.
Вторым направлением финансирования является обеспечение постановки на вооружение в украинскую армию нескольких важнейших типов вооружения, в частности танков «Оплот».
Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет оставаться и финансирование производства ракет, заверил Порошенко. «Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые хорошо прошли испытания», - констатировал он.
Законом предусмотрено также обеспечение социальной защиты военнослужащих. Президент поручил направить минимум 1 млрд гривен на новую жилищную программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников. «Это повысит мотивацию идти на контрактную армию», - сказал он.
Президент также сообщил, что в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии. «Мне приятно сообщить, что Вооруженные силы сегодня имеют возможность уже выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности», - отметил Порошенко.