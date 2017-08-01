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Порошенко одобрил изменения в госбюджет-2017

Сегодня, 13:19 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщает пресс-служба Главы государства.

По словам Порошенко, изменения в госбюджет обеспечат финансирование нескольких важных направлений в оборонном секторе Украины.

«Наши Вооруженные силы, которые сейчас пользуются наибольшим уровнем доверия, требуют надлежащего уровня финансирования. И мы это делаем как из общего фонда бюджета, так и в первую очередь за счет спецфонда, конфиската, который поступил усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет (возврата средств, украденных бывшими высокопоставленными предыдущей власти, - ред.)», - сказал Глава государства во время подписания закона.

По словам Президента, значительная часть средств будет направлена ​​на строительство завода по изготовлению боеприпасов. «На сегодняшний день мы должны строить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами украинские Вооруженные силы», - подчеркнул он.

Вторым направлением финансирования является обеспечение постановки на вооружение в украинскую армию нескольких важнейших типов вооружения, в частности танков «Оплот».

Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет оставаться и финансирование производства ракет, заверил Порошенко. «Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые хорошо прошли испытания», - констатировал он.

Законом предусмотрено также обеспечение социальной защиты военнослужащих. Президент поручил направить минимум 1 млрд гривен на новую жилищную программу по строительству жилого фонда для военных-контрактников. «Это повысит мотивацию идти на контрактную армию», - сказал он.

Президент также сообщил, что в ближайшее время будет завершена комплектация контрактной армии. «Мне приятно сообщить, что Вооруженные силы сегодня имеют возможность уже выбирать, кого брать из контрактников, а кого нет. Будет продолжен набор только на отдельные военные специальности и на офицерские должности», - отметил Порошенко.


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