С начала года на пожарах погибли 969 украинцев

С начала года в Украине на пожарах погибли 969 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что только за прошедшие сутки в стране возникло 185 пожаров, в результате которых погибли 2 человека, а еще 5 - пострадали. Всего в течение недели (с 24 по 30 июля) на пожарах в Украине погибли 8 человек. С начала года показатель погибших достигает уже почти тысячи и составляет 969 человек. Основными причинами возгораний и как следствие гибели людей в ГСЧС называют собственную небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.