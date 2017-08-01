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В Одессе осудили члена террористической группировки

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

Апелляционный суд Одесской области приговорил к 13 годам лишения свободы члена террористической группы, который изготавливал взрывные устройства.

Об этом передает прес-центр Службы безопасности Украины (СБУ). Сообщается, что в июле 2015 года СБУ нейтрализовала террористическую группу, которая планировала ряд терактов на важных объектах инфраструктуры Одесской и Николаевской областей. Во время обысков правоохранители изъяли у террористов взрывные устройства, комплектующие к ним, более 10 кг взрывчатки, электродетонаторы, металлические шарики, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой "Новороссии" и другие.

Следствие продолжается. СБУ также задержала в Одессе местного жителя, который изготавливал для террористов самодельные взрывные устройства. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного детали для изготовления взрывчатки. По заключению экспертов, они идентичны с той взрывчаткой, что использовалась в терактах на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года. Суд признал подрывника виновным по ст. 113 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


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