За сутки в зоне АТО зафиксировали 18 обстрелов

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины, один украинский военный был ранен, четверо получили боевые травмы.

Об этом говорится в сводке штаба АТО.

Так, после 18:00 боевики 5 раз били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского на луганском направлении.

На донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Здесь, вечером НВФ трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по позициям ВСУ.

Украинские бойцы огонь открывали 8 раз.

На мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.

«На большинство обстрелов со стороны боевиков силы АТО отвечали огнем из оружия, незапрещенного минскими договоренностями», - заявили в штабе.