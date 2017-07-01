В Северодонецке ребенок выпал из окна с пятого этажа

В Северодонецке ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что с пятого этажа одного из домов по шоссе Строителей упал мальчик. Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и сотрудники Управления ювенальной превенции ГУНП установили, что малыш живет с 24-летней матерью. В семье он третий ребенок.

Во время трагедии мать мальчика занималась домашними делами, а малыш, находясь в другой комнате, играл на диване, а после перелез на подоконник и решил посмотреть сквозь открытое окно. Облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из окна.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Проводится проверка.