Уроженца Луганской области в РФ приговорили к 12 годам за подготовку «теракта»

В России Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии обвинения, пенсионер планировал теракты в Ростовской области. До этого он якобы подрывал поезда на подконтрольной группировке «ЛНР» территории и был схвачен боевиками, но сумел бежать, якобы прыгнув в реку с моста. Через месяц пенсионер был задержан уже российским пограничникам. Сизонович говорит, что плавать он не умеет.

Российские силовики задержали мужчину в августе 2016 года в Изварино, когда он направлялся в российский Донецк.

Представители украинского консульства в Ростове-на-Дону пытались попасть к Сизоновичу, но до вынесения приговора так и не смогли этого сделать.

В последнем слове в российском суде Сизонович сказал, что «признает свою вину, раскаивается и просит наказать его минимально».

Сизонович прописан в селе Малый Суходол, а живет в Краснодоне Луганской области. Оба населенных пункта находятся под контролем «ЛНР».