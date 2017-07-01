4 августа НКРЭКУ рассмотрит введение абонплаты за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 августа вновь рассмотрит вопрос перехода на абонентскую плату за распределение газа.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

В повестку заседания включен один вопрос - "О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности".

Напомним, НКРЭКУ 28 марта 2017 года решила ввести в действие абонплату за распределение газа, однако 10 апреля это решение было отменено для проведения дополнительных консультаций.

Цена на газ для населения должна была быть разделена на две составляющие: на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 3,2%) и абонплату за подключение к сетям.

В предложенный тариф (около 92 гривен в месяц) были заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).