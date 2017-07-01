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Представитель ОБСЕ посетит пленных на Донбассе

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

В августе координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы и пленных на Донбассе.

Такая договоренность была достигнута во время видеоконференции по заложникам в формате гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы сообщают представители Украины и группировки «ДНР».

«Из важного – нам удалось добиться, что в августе координатор ОБСЕ в группе Т.Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях. Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского», – написала украинский представитель в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Представитель «ДНР» Дарья Морозова заявила, что Фриш готов проверить условия содержания задержанных сторонников «ДНР».

«Обсуждались вопросы посещения представителями ОБСЕ пенитенциарных учреждений, в которых содержатся лица, удерживаемые украинской стороной. Я попросила координатора гумподгруппы посетить женщин, которые ежедневно подвергаются пыткам в украинских тюрьмах. Так, господин Фриш подтвердил готовность приехать и проинспектировать условия содержания удерживаемых лиц в СИЗО Мариуполя и Артемовска», – сказала Морозова, передает ДАН.


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