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Геращенко сообщила, что Украина не обменяет «ЛНР» россиянина Агеева

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Украина не будет менять россиянина Виктора Агеева, которого «ЛНР» включила в свой список по обмену пленными.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады и представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«ОРДЛО включили в свои требования об освобождении российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна – это военный преступник. Мы ожидаем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе», – написала Геращенко.

Также она сообщила, что представители отдельных районов Донбасса согласились исключить из списка на освобождение лиц, которые напрямую не связаны с конфликтом в регионе.

«Это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, но которые совершили тяжелые преступления – "беркутовцев", которые расстреливали "Небесную сотню", организаторов терактов в Одессе и Харькове», – написала она.

Геращенко также заявила, что подобный шантаж недопустим. По ее словам, украинская сторона ради освобождения украинских заложников готова к компромиссу по освобождению и передаче другой стороне тех, кто подпадает под действие Минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство.

Россиянин Виктор Агеев был задержан 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области после боестолкновения украинских военных с подразделением боевиков «ЛНР». В эфире программы ТСН он подтвердил, что является кадровым военнослужащим российской армии. Агеев рассказал, что служил в военной части 65246 (Новочеркасск), а в марте 2017 года приехал в Ростовскую область, где подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Военный утверждает, что отправился воевать на стороне «ЛНР» по собственному желанию.


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