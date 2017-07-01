Украинские морпехи отбыли в Болгарию на учения Platinum Lion

Военнослужащие одного из подразделений морской пехоты Военно-морских Сил Вооруженных Сил примут участие в международных учениях в Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Украинские военнослужащие отбыли в Болгарию, где пройдут многонациональные учения "Платиновый лев - 2017".

Целью участия является приобретение морскими пехотинцами навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО.

Украинские военные отработают оборонительные и наступательные действия, порядок выполнения рейдовых действий, а также технику ведения боевой стрельбы из стрелкового оружия, тактику и технику осуществления патрулирования совместно с иностранными коллегами.

Учения продлятся до 11 августа.