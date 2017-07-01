За сутки в зоне АТО погибших нет

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 30 июля 2017 года, в результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, четверо военнослужащих получили ранения", - сообщил Лысенко. Отметим, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие.