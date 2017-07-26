На Донбассе задержаны 25 иностранцев в связи с боевыми действиями

С начала боевых действий на Донбассе задержаны 25 иностранцев по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщили правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ), ссылаясь на информацию, полученную от официальных силовых, надзорных правоохранительных органов. Об этом передает «Громадське радіо».

Так, в Донецкой области за публичные призывы к совершению террористического акта задержаны 14 граждан РФ, один – Азербайджана и еще один – Узбекистана. Из них пятеро впоследствии были объявлены в розыск. За создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований задержаны один россиянин и четверо гражданин Азербайджана. Из них двое были объявлены в розыск.

В Луганской области Управление СБУ предоставило информацию о задержании 4 иностранцев за создание террористической группы или террористической организации.