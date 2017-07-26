В ОРЛО российский офицер избил 4 подчиненных. Один умер

В ОРЛО российский офицер избил 4 подчиненных, один из них умер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В одном из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК российский офицер в ходе "сеанса воспитания" избил деревянной палкой четырех подчиненных. Один из них умер, двое самовольно покинули воинскую часть, а один пытался покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.