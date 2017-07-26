На контролируемую украинскими властями территорию вернулся один из заложников «ЛНР» - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

Как сообщает пресс-центр СБУ, это произошло 29 июля при содействии волонтерской группы «Патриот».

«Девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ «ЛНР» в надежде вернуться в Украину», - говорится в сообщении.

Руководство Службы проинформировало Президента Украины об освобождении судьи