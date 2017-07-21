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Из плена террористов освобождена луганчанка Людмила Сурженко

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

Из плена террористов освобождена луганчанка Людмила СурженкоИнвалид детства по слуху луганчанка Людмила Сурженко, которую террористы незаконно задержали на пункте пропуска между КПВВ «Станица Луганская» и Луганском, освобождена из плена благодаря вмешательству международных организаций и общественных активистов.

Людмилу Сурженко госпитализированы в больницу Станично-Луганского РТМО. Женщине, которая две недели находилась в заключении, оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

История похищения Людмилы, которая жила с мамой в оккупированном Луганске шокировала всю Украину.

При возвращении из поездки на подконтрольную украинской власти территорию за продуктами, 13 июля, на нее обратили внимание террористы «ЛНР». Ведь у Людмилы «села» батарея в слуховом аппарате, поэтому она не могла четко отвечать на поставленные вопросы. Террористы заподозрили Людмилу Сурженко в «шпионаже» и деятельности, направленной на подрыв «молодой республики».

Свидетели происшествия рассказывали, что боевики заставили ее показать содержимое сумки, тщательно просматривали документы, а потом забрали с собой «на проверку».

Не дождавшись дочери, мама Людмилы начала бить во все колокола, подняв на ноги международные организации, которым разрешено работать на неподконтрольных территориях.

К счастью, худшее позади, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.


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