В Луганской области обстреливали Крымское, Станицу и Новозвановку

За 28 июля российско-террористические бандформирования 10 раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.

В частности, после 18:00 в направлении пгт Новотошковское и села Новозвановка Попаснянского района враг шесть раз открывал огонь из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После 19:00 по укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района боевиками трижды велся обстрел из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении КПВВ в Станице Луганской террористы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны оккупированной территории в районе памятника Князю Игорю.