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Житель Марьинки получил ранение в результате обстрела

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Марьинке ранен мужчина, который находился в собственном доме. Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, вчера вечером 35-летний мужчина получил пулевое ранение ноги, находясь по месту жительства по улице Прокофьева 227.

В 22.00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с травмированной ногой. По словам потерпевшего, повреждения он получил в результате попадания пули в окно дома.

По предварительным данным, в то время обстрелов города не было, однако периодически происходят одиночные выстрелы со стороны боевиков.

Пострадавшему оказали помощь в больнице Курахово.

Следственно-оперативная группа полиции выясняет все обстоятельства происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.


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