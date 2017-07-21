» » Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин возле Широкино

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин возле Широкино

Вчера, 23:10 citynews.net.ua | Напечатать

Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин неподалеку Широкино, что на Мариупольском направлении. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"20 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 19 противотанковых мин (TM-62), заложенных через автодорогу M14 / E58 восточнее Широкино, в том же месте, где наблюдатели раньше видели 21 противотанковую мину (ТМ-62)", - говорится в отчете.

Также сообщается, что 20 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал БРДМ-2 и боевую бронированную машину (типа БМП) восточнее от Широкино, а также БТР-70 западнее от деревни.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:10

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин возле Широкино

Вчера, 23:06

60% украинцев считают ситуацию в Украине напряженной, а 30% - критической

Вчера, 18:26

Екологічний колапс ОРДЛО: Важкі метали, радіація та хвороби

Вчера, 14:34

28 июля в Луганской области ожидается рекордная жара до 38 градусов

Вчера, 14:24

Генпрокуратура будет просить у суда разрешения на заочное следствие по Захарченко и Плотницкому

Вчера, 14:21

Украинская компания впервые поставила коноплю в США

Вчера, 12:33

В Луганской области обнаружили самодельное взрывное устройство

Вчера, 12:02

В Луганской области аудиторы выявили нарушения на десятки миллионов гривень

Вчера, 09:23

Россия отправила в оккупированный Донбасс 67-й конвой с неизвестным грузом

Вчера, 09:19

Российские террористы обстреливали Золотое, Новозвановку и Станицу Луганскую

Вчера, 09:06

Краматорские полицейские задержали двоих боевиков "ДНР".

26-07-2017, 23:50

Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Новости Украины:

26-07-2017, 15:31

В Киеве будет ограничено купание на городских пляжах из-за кишечной палочки и вирусов

26-07-2017, 15:25

В Одессе чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривень

26-07-2017, 12:22

Toyota разрабатывает электрокар с аккумулятором заряжающимся за несколько минут

26-07-2017, 12:19

В Киеве эвакуируют людей из гостиницы Украина - сообщили о бомбе в здании

25-07-2017, 08:52

В Киеве установили скульптуру мастера Йоды из «Звездных войн»

24-07-2017, 20:05

В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 137 лет

24-07-2017, 13:42

В Одессу прибыли два корабля НАТО

24-07-2017, 13:30

В Мариуполе после визита к стоматологу умер двухлетний мальчик

24-07-2017, 11:27

В Киеве жители трех районов остались без горячей воды

24-07-2017, 11:16

В Закарпатье объявили штормовое предупреждение

21-07-2017, 18:07

Условия назначения субсидий в этом году не изменятся

21-07-2017, 17:29

На польско-украинской границе на КПП умер человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 