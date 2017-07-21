Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин возле Широкино

Беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин неподалеку Широкино, что на Мариупольском направлении. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"20 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 19 противотанковых мин (TM-62), заложенных через автодорогу M14 / E58 восточнее Широкино, в том же месте, где наблюдатели раньше видели 21 противотанковую мину (ТМ-62)", - говорится в отчете.

Также сообщается, что 20 июля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал БРДМ-2 и боевую бронированную машину (типа БМП) восточнее от Широкино, а также БТР-70 западнее от деревни.