60% украинцев считают ситуацию в Украине напряженной, а 30% - критической

60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, а 30% украинцев оценивают ее как "критическую". При этом 48% граждан поддерживают проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенные фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Подавляющее большинство украинцев - 60% - считает текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, еще 30% - критической. Только 6% назвали ее спокойной, а тех, кто охарактеризовал ее как благополучную, менее 1%", - отмечается в результатах опроса.

При этом относительное большинство украинцев (48%) поддерживает проведение внеочередных парламентских выборов, а неодобрительно оценивают такую ​​возможность около 35% граждан.

"Больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше - в Центре (48%) и на Юге (43%), меньше всего - на Западе (36%). При этом 65% согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% не пошли бы на голосование", - также отмечается в сообщении.

При этом в декабре прошлого года таких было 63,5% и 20% соответственно. Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и составляет 43%.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2 тыс. 18 респондентов от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.