» » 60% украинцев считают ситуацию в Украине напряженной, а 30% - критической

60% украинцев считают ситуацию в Украине напряженной, а 30% - критической

Вчера, 23:06 citynews.net.ua | Напечатать

60% украинцев считают текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, а 30% украинцев оценивают ее как "критическую". При этом 48% граждан поддерживают проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенные фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Подавляющее большинство украинцев - 60% - считает текущую политическую ситуацию в Украине напряженной, еще 30% - критической. Только 6% назвали ее спокойной, а тех, кто охарактеризовал ее как благополучную, менее 1%", - отмечается в результатах опроса.

При этом относительное большинство украинцев (48%) поддерживает проведение внеочередных парламентских выборов, а неодобрительно оценивают такую ​​возможность около 35% граждан.

"Больше всего поддерживают идею досрочных выборов на Востоке (61%), несколько меньше - в Центре (48%) и на Юге (43%), меньше всего - на Западе (36%). При этом 65% согласились принять участие во внеочередных выборах, если они состоятся в ближайшее время, а 23% не пошли бы на голосование", - также отмечается в сообщении.

При этом в декабре прошлого года таких было 63,5% и 20% соответственно. Потенциальная явка на парламентских выборах примерно одинакова во всех регионах, кроме Юга, где она заметно ниже и составляет 43%.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2 тыс. 18 респондентов от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:10

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 19 противотанковых мин возле Широкино

Вчера, 23:06

60% украинцев считают ситуацию в Украине напряженной, а 30% - критической

Вчера, 18:26

Екологічний колапс ОРДЛО: Важкі метали, радіація та хвороби

Вчера, 14:34

28 июля в Луганской области ожидается рекордная жара до 38 градусов

Вчера, 14:24

Генпрокуратура будет просить у суда разрешения на заочное следствие по Захарченко и Плотницкому

Вчера, 14:21

Украинская компания впервые поставила коноплю в США

Вчера, 12:33

В Луганской области обнаружили самодельное взрывное устройство

Вчера, 12:02

В Луганской области аудиторы выявили нарушения на десятки миллионов гривень

Вчера, 09:23

Россия отправила в оккупированный Донбасс 67-й конвой с неизвестным грузом

Вчера, 09:19

Российские террористы обстреливали Золотое, Новозвановку и Станицу Луганскую

Вчера, 09:06

Краматорские полицейские задержали двоих боевиков "ДНР".

26-07-2017, 23:50

Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Новости Украины:

26-07-2017, 15:31

В Киеве будет ограничено купание на городских пляжах из-за кишечной палочки и вирусов

26-07-2017, 15:25

В Одессе чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривень

26-07-2017, 12:22

Toyota разрабатывает электрокар с аккумулятором заряжающимся за несколько минут

26-07-2017, 12:19

В Киеве эвакуируют людей из гостиницы Украина - сообщили о бомбе в здании

25-07-2017, 08:52

В Киеве установили скульптуру мастера Йоды из «Звездных войн»

24-07-2017, 20:05

В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 137 лет

24-07-2017, 13:42

В Одессу прибыли два корабля НАТО

24-07-2017, 13:30

В Мариуполе после визита к стоматологу умер двухлетний мальчик

24-07-2017, 11:27

В Киеве жители трех районов остались без горячей воды

24-07-2017, 11:16

В Закарпатье объявили штормовое предупреждение

21-07-2017, 18:07

Условия назначения субсидий в этом году не изменятся

21-07-2017, 17:29

На польско-украинской границе на КПП умер человек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 