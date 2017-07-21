В Луганской области обнаружили самодельное взрывное устройство

В Луганской области правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, закопанный на обочине дороги. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области.

Вчера вечером в Кременской отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Кудряшовка обнаружен подозрительный газовый баллон.

Проверкой установлено, что на расстоянии 15 м от обочины дороги сообщением с. Кудряшовка - с. Новая Астрахань в земле на глубине 30 см обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мины МВЧ-62 и проводов.

На охрану места происшествия было задействовано сотрудников местного отдела полиции.

Сегодня сотрудники взрывотехнической группы ГУНП и специалисты ДСНС обезвредили взрывное устройство на одном из полигонов области.