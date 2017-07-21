В Луганской области аудиторы выявили нарушения на десятки миллионов гривень

Специалистами Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области в течение I полугодия 2017 года были устранены нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 5 млн грн.

Кроме того, как сообщает Государственная аудиторская служба Украины, по результатам анализа закупок за государственные средства из-за выявленных нарушений расторгнуты шесть договоров на общую сумму 21 млн грн, а также отменены две процедуры закупок ожидаемой стоимостью в 7,6 млн грн.

По материалам ревизий правоохранительные органы начали три досудебных расследования.

За допущенные финансовые нарушения 12 должностных лиц привлечены к административной ответственности.