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Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Вчера, 23:50 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщается на сайте государственной миграционной службы.

"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", - говорится в сообщении.

На сайте самого Порошенко указ о лишении Саакашвили гражданства не опубликован.

Политик, покинувший губернаторский пост прошлой осенью, жестко критиковал Петра Порошенко. На родине против него возбуждены уголовные дела.

Порошенко подписал указ о присвоении Саакашвили украинского гражданства 30 мая 2015 года. В тот же день он назначил Саакашвили главой Одесской областной администрации.

На посту одесского губернатора Саакашвили конфликтовал с местными элитами и выступал с резкими заявлениями, в том числе в адрес администрации Порошенко, обвиняя окружение президента в коррупции.

7 ноября бывший президент Грузии заявил об уходе с поста главы администрации Одесской области, Порошенко подписал указ о его увольнении спустя два дня. Саакашвили также лишился должности внештатного советника президента Украины.

"Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизму и беспределу, в том числе в Одесской области. Поэтому в этой ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы", - заявлял Саакашвили.

Саакашвили был президентом Грузии с 2008-го по 2013 год. Проиграв выборы, он перебрался на Украину. Грузинские власти собирались добиваться выдачи Саакашвили. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел.

Экстрадиции Саакашвили в Грузию мешало украинское гражданство. "По нашей конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы", - говорил в июне замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

Накануне, 25 июля, Саакашвили писал в "Фейсбуке", что находится в США. Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко считает, что лишение гражданства должно помешать Саакашвили вернуться на Украину.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину - его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию, - написал он в "Фейсбуке". - Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике".

В прошлом году Саакашвили создал на Украине собственную партию "Рух новых сил". В мае его сторонники пикетировали украинский минюст, добаиваясь регистрации партии с именем Саакашвили и ликвидации блока его имени, к которому экс-президент Грузии не имеет отношения.

"Украину заберем у Порошенко, [премьер-министра Владимира] Гройсмана и [главы МВД Арсена] Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам", - заявлял Саакашвили в июле этого года.

После сообщения о лишении гражданства Саакашвили опубликовал у себя в "Фейсбуке" заявление "Руха новых сил". "Страх перед консолидацией новых политических сил и политиков, которые критикуют клептократичную модель власти на Украине, заставляет Петра Порошенко делать такие грубые ошибки", - говорится в заявлении.

Соратники Саакашвили напоминают, что именно президент Порошенко был инициатором приглашения реформаторов из-за границы, в том числе экс-президента Грузии, поэтому "подконтрольные ему службы" могли бы выявить любые нарушения в процедуре получения гражданства. По их мнению, Порошенко использовал Саакашвили для своего пиара, а когда тот вышел из-под контроля и начал политическую борьбу, поступил с ним как диктатор.


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