СБУ отрицает обвинения МИД РФ относительно препятствования встречи с террористом АгеевымВ.Агеева

Служба безопасности Украины отвергает все обвинения Министерства иностранных дел России относительно препятствования встречи представителей консульства РФ с террористом Виктором Агеевым.

Как отметили в СБУ через две недели после задержания В.Аггева - 06.07.2017 Генеральное консульство РФ в Харькове направило письмо с просьбой предоставить разрешение на встречу представителей дипломатического учреждения с Агеевым.

СБ Украины 13.07.2017 направило ответ, в котором на основании действующего законодательства Украины российской стороне было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым должностными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российскую сторону будет проинформированы дополнительно.

Служба безопасности Украины также считает безосновательными обвинения МИД РФ в нарушении норм международного законодательства.

В то же время СБУ напомнило российским дипломатам об их подобную практику действий на примере препятствование проведению встречи консульских работников МИД Украины с гражданином Украины Олегом Сенцов, который был незаконно задержан представителями российских спецслужб в мае 2014 года. Несмотря на многочисленные ноты и запросы украинской стороны в РФ, такая встреча состоялась только через полтора года после его заключения - в декабре 2015 года.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что разрешение на посещение Олега было предоставлен только после вынесения российским судом незаконного обвинительного решения.

Задержанный на Донбассе российский военный Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 в части, расположенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ.