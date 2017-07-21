Карина Янчук завоевала еще одно золото на Дефлимпийских играх

Второй день подряд спортсменка из Луганской области Карина Янчук завоевывает высшие награды Дефлимпиады 2017. Сегодня каратистка стала лучшей в абсолютной весовой категории (среди спортсменок всех весовых категорий).

На сегодня это уже третье золото Дефлимпийских Игр в спортивной карьере спортсменки. Первую золотую медаль Янчук завоевала в 2013 году на Играх в Болгарии.

Впереди у Карины Янчук еще соревнования за медали в командном зачете.

Как мы сообщали, вчера Карина Янчук выступала в разделе кумитэ, где в финале победила спортсменку из России Анну Шарандову и стала чемпионкой.