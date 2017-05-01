Боевики ОРЛО втрое снизят пропуск автомобилей через границу с РФ

С 29 мая пропускная способность автомобильного пункта пропуска под контролем «ЛНР» «Изварино» снизится втрое. Об этом пишет ресурс ЛИЦ.

«Мы начинаем менять кровлю навеса над полосами движения. В связи с этим одна из полос будет перекрыта, движения по ней не будет», - заявил сотрудник таможенного комитета «ЛНР» Владислав Мулик.

«Пропуск граждан, транспортных средств и грузов сократится примерно в три раза. Пропускать будем поочередно, грубо говоря, 10 машин на выезд, 10 машин на въезд потом снова на выезд», - пояснил начальник пункта «Изварино» Владимир Гончарук.

Гончарук также попросил пересекающих украино-российскую границу на время ремонта «Изварино» воспользоваться пунктами пропуска «Червонопартизанск» и «Должанский», которые также контролируются незаконными вооруженными формированиями «ЛНР». Ремонтные работы на «Изварино» обещают завершить в течение месяца.