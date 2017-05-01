Оккупационное командование боевиков хочет сформировать танковую бригаду в ОРДЛО

Руководство Центра территориальных войск ЮВО вооруженных сил России (Ростов-на-Дону, РФ) рассматривает вопрос формирования в составе "1-го АК ДНР" отдельной танковой бригады.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Инициатором создания такой бригады выступило командование "1-го АК ДНР", формировать ее предлагается на базе отдельного танкового батальона "Дизель", который по итогам 2016 года был отмечен российскими кураторами как "лучший танковый батальон" в бандформированиях "ЛДНР", - сообщил Тымчук.

Он отметил, что в российское командование скептически относится к формированию такой бригады, указывая на сложности в обеспечении жизнедеятельности и боеготовности такого формирования, проблемах в формировании и нехватке подготовленных и опытных экипажей. В то же время, командование "1-го АК ДНР" настаивает на необходимости создания подобной бригады.