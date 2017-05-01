В Луганской области пиротехники изъяли 78 боеприпасов

За прошедшие сутки, 24 мая, пиротехнические расчеты Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области проверили 2,47 га местности - в г. Сватово, Кременском, Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во время проверок ГСЧС изъяла 78 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 16 артиллерийских снарядов, 1 реактивный снаряд, 2 минометные мины, 12 взрывателей, 40 единиц патронов и 7 единиц других взрывоопасных предметов. К разминированию привлекались 29 пиротехников и 12 единиц техники. Всего с начала года пиротехническими расчетами ГСЧС в Луганской области было совершено 818 выездов, где было обнаружено и изъято 3942 единицы взрывоопасных предметов.