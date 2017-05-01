За сутки в АТО 57 вражеских обстрелов, в том числе из Градов

За прошедшие сутки, 25 мая 2017 года, российско-коллаборационистские войска 57 раз открывали огонь в направлении позиций сил антитеррористической операции, все чаще используя тяжелое артиллерийское вооружение. Кроме того, за этот временной отрезок били оккупанты в том числе и по жилым кварталам населенных пунктов в Донбассе, сообщает штаб АТО.

"В результате боевых действий прошедшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения", - сказано в сводке по состоянию на 06:00.

На приморском направлении за боевики 29 раз применили оружие. Около 21:00 противник обстрелял опорные пункты сил АТО на подступах к Красногоровке из минометов, вооружения танка и БМП, зенитной установки и стрелкового оружия. Несколько мин при этом попали в жилой квартал около горбольницы. Никто не пострадал. Несколько близлежащих домов повреждены. Этот же поселок боевики обстреляли под конец дня из 120-мм минометов и артиллерии калибра 152 мм. Последствия этого обстрела сейчас выясняются.

Вечером на этом направлении фронта под минометным огнем оказались позиции ВСУ около Широкино и Марьинки. По Широкино бил танк боевиков. Вооруженные провокации со стороны НВФ происходили неподалеку Водяного - из вооружения БМП, у Гнутово и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении зафиксировано 26 обстрелов со стороны оккупантов. Наиболее напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Обстреляв днем силы АТО из минометов и РСЗО Град, российские террористы продолжили вести огонь по позициям украинских войск и с наступлением сумерек - из минометов, 122-мм артсистем, гранатометов и стрелкового оружия.

Неспокойно вечером было и вблизи Луганского на Светлодарской дуге, где боевики вели огонь из малых 82-мм минометов и гранатометов. Около станций Майорская боевики использовали вооружение БМП и стрелковое.

На луганском участке фронта замечено только два эпизода применения оружие гибридной российской армией. Обстреляв во второй половине дня оборонительные рубежи ВСУ около Нижнетеплого из стрелкового оружия, около 22:00 боевики ударили по опорникам неподалеку от села Крымское из гранатометов.