На психологическую реабилитацию бойцов АТО выделили всего 50 млн гривен

Около 50 миллионов гривен выделены из бюджета на мероприятия по психологической реабилитации для участников АТО. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, - сообщает "Эспрессо.TV".

Однако, по его словам, привлеченных средств недостаточно, чтобы помочь более 290 тысячам человек, которые приняли участие в антитеррористической операции и получили официальный статус участника боевых действий.

"Согласно паспорта бюджетной программы услуги по психологической реабилитации смогут получить около 9 тыс. лиц. Вдумайтесь в цифры: из 290 тыс. участников АТО лишь 9 тыс. зафиксирована возможность получить услуги по бюджетной программе", - сказал Розенко.

Он отметил, что средства на реабилитацию бойцов необходимо привлекать также из местных бюджетов, и международных организаций. "Нужно более активно привлекать средства местных бюджетов и международных организаций для того, чтобы на порядок увеличить возможности проведения психологической реабилитации, ведь это одна из основ нормальной адаптации наших ребят к мирной жизни", - подытожил чиновник.