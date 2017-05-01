» » Дело экс-налоговиков: залог могут внести еще двое фигурантов

Дело экс-налоговиков: залог могут внести еще двое фигурантов

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Задержанному вчера, 24 мая, генерал-лейтенанту налоговой милиции Станиславу Денисюку суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Размер залога, по словам Матиоса, - 100 млн 320 тыс грн.

Также сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Криволапову в виде личного обязательства. Об этом сообщает 112 Украина.

"Андрея Криволапова, который ранее возглавлял Харьковское управление Государственной налоговой инспекции, его отпустили под личное обязательство, хотя прокуратура просила или два месяца ареста, или 5 млн залога. По данным прокуратуры, в целом государству нанесено убытков на сумму более чем 350 млн грн", - сказано в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:09

На психологическую реабилитацию бойцов АТО выделили всего 50 млн гривен

Сегодня, 17:51

Аваков о залоге для участников налоговых «схем»: Во мне все протестует

Сегодня, 16:59

Дело экс-налоговиков: залог могут внести еще двое фигурантов

Сегодня, 16:44

Беспилотники ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в жилых районах Донбасса

Сегодня, 15:46

В 2017 году в Донбассе погибли 44 мирных жителя

Сегодня, 14:59

Нацполиция получила 635 гибридных Mitsubishi

Сегодня, 13:47

Экс-руководителя налоговой службы Луганщины Антипова отпустили под залог

Сегодня, 13:19

СБУ: процесс обмена пленными стал политизированным

Сегодня, 12:42

При начислении пенсий стаж будет состоять из двух частей

Сегодня, 11:51

В Докучаевске боевики били из артиллерии 152 мм по тылу сил АТО

Сегодня, 11:24

Боевики дважды обстреляли контрольный пост «Марьинка»

Сегодня, 10:59

В Белокуракино горел пассажирский автобус

Новости Украины:

Сегодня, 18:03

Одесский филиал АМПУ возглавил Игорь Ткачук

Сегодня, 17:54

На Киевщине из-за дикого кабана в ДТП погибли 3 человека

Сегодня, 17:17

Правоохранители задержали на взятке в 3 тыс. долларов замглавы одного из управлений ГПУ

Сегодня, 16:59

Задержан еще один подозреваемый в беспорядках в Днепре 9 мая

Сегодня, 16:42

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке чиновника горсовета

Сегодня, 16:39

В СНБО отрицают рассмотрение вопроса о прекращении пассажирских перевозок с Россией

Сегодня, 15:43

В Одесской области произошло землетрясение

Сегодня, 14:43

Следующий бой Усика состоится в Одессе в августе

Сегодня, 14:39

В Славянске чиновница отказалась почтить память украинских военных

Сегодня, 12:44

Боевики ДНР запретили ОБСЕ наблюдать за разминированием на блокпосту

Сегодня, 11:49

Во Львовской области семеро детей отравились алкоголем

Сегодня, 11:40

СБУ разрабатывает механизм блокировки российских сайтов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 