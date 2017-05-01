Беспилотники ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в жилых районах ДонбассаСегодня, 16:44
Беспилотники ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в жилых районах Донбасса.
Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, сообщает пресс-служба ОБСЕ в Twitter.
"БПЛА зафиксировали 11 многоразовых ракетных систем в подконтрольном боевикам так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) Новопавловске, недалеко от жилых районов", - сообщил он. Кроме того, по словам Хуга, боевой танк был также замечен недалеко от гражданского жилья в Водяном.