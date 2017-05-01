По данным СММ ОБСЕ, в 2017 году в Донбассе погибли 44 мирных жителя, еще 175 были ранены. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, говорится в Twitter миссии.

При этом, за аналогичный период прошлого года СММ ОБСЕ подтвердила данные о 107 случаях - 84 раненых и 23 погибших. "Это свидетельствует об увеличении на 110%, если сравнивать с показателями за аналогичный период в 2016 году", - сказано в сообщении.

С 1 января 2017 года миссия подтвердила данные о 16 погибших и 34 раненых среди гражданского населения в результате детонации мин, среди которых есть дети.