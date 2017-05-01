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Экс-руководителя налоговой службы Луганщины Антипова отпустили под залог

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-руководителя налоговой службы Луганщины Януковиче Александра Антипова, у которого при задержании обнаружили 3,8 миллионов долларов наличными, освободили из зала суда. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Антипов был освобожден под залог в 15 миллионов гривен.

Кроме того, бывшему налоговику запрещено отлучаться из Киева и предписано сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями, а также сдать заграничные паспорта.

Антипов обязан также носить электронный средство контроля.

Решение суда уже прокомментировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Ппц... ну как так работать можно", - написал он в одной из соцсетей.

Напомним, 24 мая правоохранительные органы в рамках масштабной антикоррупционной операции, связанной с расследованием деятельности экс-министра налогов и сборов Александром Клименко задержали двадцать четыре подозреваемых.

Всего в рамках операции было проведено более четырехсот обысков у налоговиков на территории пятнадцати областей Украины.


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