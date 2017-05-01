Боевики дважды обстреляли контрольный пост «Марьинка»

Вчера, 24 мая, незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь по контрольному посту «Марьинка», что неподалеку от одноименного КПВВ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Огонь на данном дорожном коридоре продолжался более часа. Обстрел велся из гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия из населенного пункта Александровка», – говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, чтобы не допустить жертв среди гражданских лиц пропускные операции временно приостанавливались.