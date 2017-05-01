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За сутки в зоне АТО 50 обстрелов

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

Ситуация в зоне АТО остается сложной, с признаками частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения. За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении зафиксировано 27 обстрелов. Из 120 мм минометов террористы открывали огонь по позициям сил АТО в районе Широкино, Чермалыка и Водяного. Также из артиллерийских систем 120 мм калибра гибридные войска РФ обстреливали опорные пункты ВСУ возле Широкино и вблизи Марьинки. На этих же участках, а также недалеко от Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь з 82 мм минометов, гранатометов разных модификаций, стрелкового оружия и БМП.

На донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов. Напряженной ситуация остается возле Авдеевки. В районе населенных пунктов Новгородское, Верхнеторецкое и Пески террористы использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Позиции ВСУ вблизи Невельского обстреливали из 122 мм артсистем.

На луганском направлении зафиксировано 6 обстрелов. Тяжелое вооружение не использовалось. В районе Троицкого боевики вели огонь из 82 мм минометов. Позже - из БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Новоалександровки.

 


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