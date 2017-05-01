Россия отказалась искать своих пропавших без вести в Донбассе

В Минске во время гуманитарной подгруппы представители Украины поставили вопрос привлечения Международного комитета Красного креста к поиску пропавших без вести в Донбассе и создание соответствующего механизма.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол "в Донбассе нас нет".

"Оружие, технику, наемников РФ щедро посылает на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - нет. Вот такой ответ российской власти своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях заблудившихся солдат, пропавшим без вести россиянам - наемникам, которых и не собирается искать", - подчеркнула Геращенко.