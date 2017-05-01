Марьинку обстреляли боевики. Детей эвакуировали в бомбоубежища

Прифронтовая Марьинка подверглась обстрелу в среду днем: в бомбоубежище были эвакуированы 143 школьника, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Боевики открыли огонь по окрестностям населенного пункта, району местного госпиталя, школы-интерната и КПВВ в 12.20. В настоящее время в городе тихо, обстрел прекращен.

"143 ученика школы №2, которая находится всего в 500-800 метрах от территории обстрела, на период минометной атаки были эвакуированы в бомбоубежище. Там вместе с детьми постоянно находился сотрудник ювенальной превенции. Буквально за считанные минуты до обстрела закончился выпускной для школьников 4-х классов", - говорится в сообщении.

Для школьников учебный день закончен, их передают родителям.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщает на своей странице в Фейсбуке, что, по предварительной информации, есть одно попадание в частный дом по ул.Прокофьева. Данные уточняются