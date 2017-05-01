За три года войны в Украине пропали без вести тысячи человек

Спустя три года после начала войны на востоке Украины несколько тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести, при этом их точное количество неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного креста (МККК).

Уточняется, что более 600 зарегистрированных МККК случаев пропажи без вести остаются нераскрытыми. Подавляющее большинство пропавших лиц составляют мужчины, а около половины всех случаев, над которыми работает Красный крест, касаются исчезновения гражданских лиц.

"Проведенное МККК в 2016 году исследование показало, что люди, разыскивающие своих пропавших родных, нуждаются в психологической и психосоциальной помощи. Для удовлетворения этой потребности МККК в октябре 2016 запустил программу "Сопровождение" для небольшого числа семей и в этом году планирует расширить ее", - говорится в сообщении.

Судебно-медицинские эксперты МККК также проводят учебные мероприятия и оказывают техническую и материальную помощь для проведения эксгумации, экспертизы и идентификации человеческих останков, сотрудничая с поисковыми группами, органами полиции и судебно-медицинскими экспертами.