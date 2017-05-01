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Каким будет лето в 2017 году

Сегодня, 11:59 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптики обещают жару в июне, град в июле и прохладу в августе. Об этом пишет Сегодня.

В частности, замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадкам. Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее, до +15 и ниже, особенно в первой декаде. С ним согласен и народный синоптик Леонид Горбань, рассчитавший, когда не стоит выходить из дому без зонта. Он может пригодиться в период со 2 по 5 июня, в зависимости от региона, а также 15-17 и 25-26.

По прогнозам Прокопенко, июль окажется жарким (температура поднимется до +32), но с ливнями.

«После осадков, как правило, холодает, но ненадолго, так как это все же июль. На Одесчине и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом», - рассказал Прокопенко.

Горбань обещает среднесуточную температуру в июле +20-25, то есть ночью на 5-7 градусов холоднее «среднего», а днем - теплее.

Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы.

«Согласен, но небольшие дожди пройдут, всего за месяц ожидается 8-10 «мокрых» дней: со 2 по 4, 9-10, причем с бурей, 15-17, тоже с бурей и градом, и с 26 по 30. Отсюда и регулярные температурные «качели»: после дождя будет холодать ночами до 12-15 градусов, а днем среднесуточная температура будет +18-24», - рассказал Горбань.


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