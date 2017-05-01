На пожаре в Троицком районе погиб ребенок

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Вовчарово поступило в Службу спасения по номеру "101" 23 мая в 12:07.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные провели разведку и установили, что пожар произошел в одной из жилых комнат дома.

До прибытия подразделений ГУ ГСНС Украины в Луганской области соседи вынесли из дома двух детей - мальчика 2015 рождения и девочку 2015 рождения.

Мальчик погиб до прибытия спасательных подразделений и скорой помощи, а девочке была оказана первичная медицинская помощь. Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Усилиями спасателей пожар площадью 15 кв.м локализован в 12:28 и ликвидирован в 12:42. К ликвидации пожара было привлечено 8 спасателей и 2 единицы техники. Причины происшествия устанавливаются специалистами