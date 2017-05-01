За сутки в зоне АТО зафиксировали 53 обстрела

За прошедшие сутки гибридные войска РФ 53 раза открывал огонь по позициям Вооруженных Сил. В результате боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-служба Штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов. Вечером 23 мая противник дважды обстрелял позиции сил АТО в районе Широкино из 120-мм минометов, выпустив два десятка снарядов. С наступлением сумерек враждебные обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного. С западных окраин временно оккупированного Донецка бандформирования открывали огонь из 82-мм минометов по нашим оборонным укреплениям на подступах к Марьинке и Красногоровке.

На донецком направлении зафиксировано 13 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Почти половина из них с использованием тяжелого артиллерийского вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Вечером 23 мая боевики обстреляли опорные пункты украинских военных в южном пригороде Авдеевки из РСЗО Град и 120-мм минометов. Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов боевики выпустили по частному сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, четыре дома - разрушены до основания, еще более десятка сооружений - повреждены. Позже на этом участке противник дважды ударил из мощных систем ствольной артиллерии калибра 152 мм. А за несколько мину до полуночи боевики из 120-мм минометов обстреляли укрепления ВСУ у Песков.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 11 фактов использования боевиками оружия. После 18:00 и до полуночи гибридные войска РФ открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новоалександровки и Новозвановки из крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских защитников у Крымского и Валуйского.