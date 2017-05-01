В ОРДЛО обещают «запустить» украинское радио

В ближайшее время в населенном пункте Часов Яр Донецкой области будет запущен мощный передатчик, который будет транслировать Первый канал "Украинского радио" на все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский во время конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", - сообщает "Укринформ".

"В ближайшее время мы планируем запустить мощный середневолновой передатчик, сигнал с которого - это будет Первый канал "Украинского радио" - по нашим расчетам, должен охватывать полностью все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - отметил Костинский.