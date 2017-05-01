Обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе села Валуйское проводился из стрелкового оружия с 12:25 до 12:30 22 мая, передает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Кроме того, по позициям ВСУ также работали снайперы боевиков, в результате обстрела которых ранен один из украинских военнослужащих.

Последнему оказана своевременная медицинская помощь в Станично-Луганской районной больнице, сейчас угрозы жизни военного нет.