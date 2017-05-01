«ЛНР» запустила лаву на шахте Ахметова

«ЛНР» объявила о запуске лавы на шахте «Киевская» длинною 240 метров. Об этом пишет подконтрольный «ЛНР» сайт ЛИЦ.

«На шахте № 81 "Киевская" шахтоуправления "Ровеньковское" СП "Ровенькиантрацит" государственной комиссией Луганской Народной Республики с участием главного технического инспектора Ровеньковской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР Андрея Борецкого введена в эксплуатацию лава № 18 "южная" пласта Н11», - говорится в сообщении.

В «ЛНР» ожидают, что плановая нагрузка лавы на очистной забой составит 700 тонн антрацитового угля в сутки.

Отмечается, что это первая лава, которую запустили после введения на предприятии внешнего управления.

Шахта «Киевская» шахтоуправления «Ровенькиантрацит» входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.