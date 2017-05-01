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В РФ турфирма за 20 тыс. организовывает "экскурсии" в ОРДЛО

Вчера, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

Туристическая фирма из Ростовской области предложила своим клиентам автобусную экскурсию в так называемую "ДНР". Об этом сообщает 161.ru.

Программа, получила название "Донецк Непокоренный".

За 20 тысяч рублей (около 10 тысяч гривен) участникам "туристической поездки" обещают показать места боев, отжатую у Рината Ахметова "Донбасс Арену", исторические памятники и другие достопримечательности.

Кроме того, туристов отвезут в стрелковый тир.

В компании заявляют, что инициаторами поездки стали некие партнеры из "ДНР". Пока программа не пользуется широкой популярностью. Однако со временем авторы проекта надеются, что тур привлечет внимание туристов.


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