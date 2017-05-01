«ЛЭО» готовится к отключению ЗФС и Лисичанскводоканала

23 мая Луганское энергетическое объединение планирует отключить от электроснабжения ЗФС (расположена в г.Лисичанск) Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн грн (по состоянию на 1 мая).

Тем самым будут обесточены основные мощности водоканала, задействованные в поставках воды на неконтролируемую территорию Луганской области.

Кроме того, по информации пресс-службы объединения, также на 23 мая запланировано отключение Лисичанскводоканала, имеющего задолженность перед ЛЭО в размере почти 130 млн грн.