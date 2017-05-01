В Минэнерго подтвердили конфискацию донбасского угля

В Министерстве энергетики и угольной промышленности подтвердили конфискацию импортного угля, добытого на шахтах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «112 Украина».

«Конечно, Украина сделала все для того, чтобы уголь из ОРДЛО не попадал на территорию Украины, в частности Министерство энергетики направило соответствующие письма в ГФС и на энергетическую таможню о проверке угля на его качество и происхождение. Если данный уголь попадет на территорию Украины, причем через любые структуры, которые поставляют, он будет конфискован», - заявил глава профильного ведомства Игорь Насалик.

Он подтвердил, что после введения в ОРДЛО внешнего управления структурами «ДНР/ЛНР» Украина полностью потеряла возможность следить за их экологическим состоянием, а также добычей и реализацией угля.

«С другой стороны, на сегодняшний день объединенная энергосистема работает практически на нулевых параметрах антрацитовой группы угля: мы используем в среднем 3,5-4 тыс. тонн, и основные контракты поставки в Украину еще не вошли... Все поставки, которые контрактируются из других стран, будут контролироваться», - отметил Насалик.

Отвечая на вопрос о том, как можно отследить происхождение угля, министр сказал: «Каждый уголь, как отпечаток пальца, имеет свою геологическую структуру и свои показатели. Поэтому любой импортированный уголь, который входит в Украину, будет подвергаться химическому анализу. В случае выявления происхождения угля из зоны ОРДЛО он будет конфискован».

«Я знаю, что некоторые наши частные юридические структуры ведут слежку, и в случае попадания этого угля в турецкие порты или другие, я знаю, что идут соответствующие судебные иски», - добавил министр энергетики и угольной промышленности.