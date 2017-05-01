В оккупированном Алчевске ребенок упал в канализационный колодец

В службу «101» оккупированного Алчевска 21 мая в 19.40 поступило сообщение о том, что на улице Брестской в канализационный люк упал и не может самостоятельно выбраться маленький ребёнок.

Как сообщили сотрудники т.н. «МЧС» самопровозглашенной «ЛНР», звонила случайная прохожая, услышавшая детский крик.

Ребёнок находился на глубине около восьми метров. При помощи трёхколенной лестницы в люк спустился командир отделения спасателей, вынес малыша на руках и передал медикам.

Мальчика, получившего сотрясение мозга и множественные ушибы головы и туловища, доставили в травматологическое отделение центральной городской больницы.

По словам ребенка, он играл с друзьями и не заметил, как упал в незакрытый и неогороженный люк.